Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Benzinkanister gerät in Brand

Heltersberg (ots)

Am Sonntagmittag wurde durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein brennender Benzinkanister in der Gebrüder-Theysohn-Straße in Heltersberg gemeldet, der sich zuvor auf einem PKW-Anhänger befunden hatte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Eigentümer des Anhängers den Kanister zusammen mit noch glimmender Holzkohle vom Vortag auf denselben gestellt hatte. Ein Passant stellte beim Vorbeifahren dann Rauchentwicklung fest. Der brennende Kanister wurde durch den alarmierten Eigentümer geistesgegenwärtig auf die Fahrbahn verbracht und letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Sachschaden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell