Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: gleich zweimal zugeschlagen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Ein amtsbekannter 18-jähriger Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde ist in der Nacht vom Freitag auf den Samstag in Waldfischbach gleich zweimal hintereinander wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen. Zunächst hatte er in einer Lokalität in der Hauptstraße einem anderen Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nicht einmal eine Stunde später kam es zu Streitigkeiten mit einem weiteren Jugendlichen, bei welchen der gleiche Täter dem Geschädigten eine Ohrfeige verpasste. Auf den Jugendlichen kommen nun zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu. |piwfb

