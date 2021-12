Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinwirkung

Pirmasens (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wird ein auffällig fahrender PKW auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens gemeldet. Durch eine Streife konnte der betreffende PKW in der Pestalozzistraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte Alkoholgeruch im Fahrerraum wahrgenommen werden. Der 38-jährige Fahrer wirkte stark benommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pips

