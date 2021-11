Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211121-921: Einbruch in Vereinsheim

Wiehl (ots)

In ein Vereinsheim in Wiehl-Oberbantenberg haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen (20. November) eingebrochen. Kurz nach fünf Uhr hatte eine Zeugin gehört, wie an dem Gebäude eine Fensterscheibe zu Bruch ging und anschließend das Licht von Taschenlampen wahrgenommen. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, waren die Täter jedoch bereits geflüchtet. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

