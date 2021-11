Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211121-920: Fahrrad gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen 16 und 19 Uhr ist am Donnerstag (18. November) auf dem Weiherplatz in Wiehl ein Fahrrad gestohlen worden. Der Radler hatte Fahrrad der Marke Stevens mit einem Schloss an einem Treppengeländer angeschlossen. Als er zum Abstellort zurückkehrte, lag dort nur noch das durchtrennte Schloss auf dem Boden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

