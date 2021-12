Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurde an dem Anwesen Hirtenstraße 35 in Waldfischbach ein Gartenzaun beschädigt. Bei Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass vermutlich ein PKW von der Straße "Birkensteige" kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Zaun rutschte und anschließend wegfuhr. Der entstandene Sachschaden wir mit ca. 250 Euro beziffert. Hinweise über den Unfallverursacher nimmt die Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333 / 9270 entgegen. |piwfb

