Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Einbruch in Werkshalle

Groß Berßen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einer Werkshalle an der Dorfstraße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe einer Tür ein, um in das Gebäude zu kommen und dort Bargeld zu entwenden. Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell