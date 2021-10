Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Ortsschild gestohlen

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober das Ortseingangsschild der Stadt Schüttorf in der Straße Im Steinfeld. Die Täter rissen das Schild aus der Bodenverankerung und entwendeten dieses samt Mast. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05932/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell