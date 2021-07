Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der BAB 19 zwischen der AS Röbel und AS Waren in Richtung Rostock

Rostock (ots)

Am 11.07.2021 gegen 10:00 Uhr kam ein PKW BMW, besetzt mit zwei Personen aus Berlin, aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. In weiterer Folge schleuderte das Fahrzeug nach rechts und blieb in der Nebenanlage an einer Böschung stehen. Die 22jährige syrische Fahrzeugführerin wurde dabei leichtverletzt und die 29jährige Beifahrerin schwerverletzt. Die Fahrerin wurde in ein naheliegendes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 31.100 Euro geschätzt. Die BAB 19 musste aufgrund der notärztlichen Versorgung (Landung des Rettungshubschraubers) zwischen der AS Röbel und AS Waren für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden sowie eine kurzzeitige halbseitige Sperrung aufgrund der Bergungsarbeiten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens entstand zeitweilig ein Rückstau von ca. 5 Kilometern.

Im Auftrag Claudia Jennewein AVPR Dummerstorf Außenstelle Linstow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell