Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Freitag, 02.07.2021 kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz zwischen den Straßen Kalkturmstraße und Alte Holzindustrie. Ein dort geparkter blauer Pkw wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren mit seiner Anhängerkupplung beschädigt. Zeugen eines solchen Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

