Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unfall mit tödlichem Ausgang auf Parkplatz eines Einkaufzentrums

Essen (ots)

45478 Mh.-Speldorf: Rettungskräfte der Feuerwehr Mülheim sowie die Polizei wurden gestern Nachmittag (Dienstag, 20. April um 15:47 Uhr) zu einem Parkplatz an die Duisburger Straße, Ecke Karlsruher Straße alarmiert. Auf einem gut besuchten Parkplatz eines Einkaufzentrums haben zuvor mehrere Zeugen einen folgenschweren Unfall beobachtet, in dessen Verlauf eine Frau verstarb. Bei Eintreffen der Beamten versorgten Rettungskräfte bereits die vier verletzten Unfallbeteiligten und die unter Schock stehenden Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 86-jähriger Mülheimer, seine Ehefrau (84) von dem Einkaufzentrum abzuholen. Nachdem sie sich in die Mercedes E-Klasse ihres Mannes gesetzt hatte, beschleunigte das Fahrzeug des Mannes plötzlich und erfasste dabei zwei Passanten. Eine Frau geriet unter das Fahrzeug und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Ein weiterer Mann (47) wurde durch den Aufprall mit der Mercedes E-Klasse schwer verletzt. Unter Reanimationsmaßnahmen transportierten die Rettungskräfte die Frau in eine Essener Klinik, in der sie verstarb. Die Identität der Frau ist noch nicht abschließend geklärt. Das VU-Team des Polizeipräsidiums Essen übernahm die Ermittlungen. Seit Anfang 2021 musste die Polizei bereits den dritten tödlichen Unfall im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Essen aufnehmen. Zwei der drei Unfälle ereigneten sich in Mülheim an der Ruhr. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell