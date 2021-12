Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Leimen (ots)

Durch die Pfalzwerke wurde mitgeteilt, dass bereits am Nachmittag des 03.12. in der Hubertusstraße 2 in Leimen ein beschädigter Laternenmast festgestellt wurde. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1.500 Euro beziffert. Da sich in diesem Bereich momentan eine Baustelle befindet kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden durch ein Baustellenfahrzeug verursacht worden sein könnte. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach, Tel.: 06333/9270 in Verbindung setzen. |piwfb

