Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb lauert im Supermarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Eine Bielefelderin ist am Mittwoch, 08.12.2021, in Quelle während ihres Einkaufs Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr hielt sich die 67-jährige Bielefelderin in einem Supermarkt an der Carl-Severing-Straße, in Nähe der Einmündung der Wilfriedstraße, auf. Als sie das Geschäft betrat, befand sich ihr Portemonnaie noch in ihrer Handtasche, die sie in ihrem Einkaufswagen abstellt hatte. An der Kasse bemerkte die 67-Jährige, dass ihre Geldbörse mit Bargeld, einer EC-Karte und Ausweisen gestohlen wurde.

Die Polizei informiert zum Thema Taschendiebstahl:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell