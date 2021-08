Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf bei 81-Jähriger - Taxi-Fahrer verhindert Geldübergabe

Wolfsburg (ots)

Königslutter

27.08.2021, 10.00 Uhr

Am Freitagvormittag versuchten wieder einmal Telefonbetrüger in Königslutter von einer 81-Jährigen Geld zu ergaunern. Mit der Masche, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, wollten die Täter 15.000 Euro ausgehändigt bekommen. Auf der Fahrt mit dem Taxi zur Bank vertraute sich die Seniorin dem Fahrer an, der den Anruf durchschaute und die ältere Dame zur Polizei fuhr.

Gegen 10.00 Uhr klingelte am Freitag bei der Seniorin das Telefon. Es meldete sich ein vermeintlicher Rechtsanwalt, der angab, der Anwalt ihrer Tochter zu sein. Diese habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand tödlich verletzt worden sei. Für die Verteidigung der Tochter seien nun sofort 15.000 Euro erforderlich. Das Geld sollte die 81-Jährige in Braunschweig an eine Person übergeben. Die Seniorin war so geschockt, dass sie umgehend ein Taxi rief, um nach Braunschweig zu fahren. Glücklicherweise erzählte sie dem Fahrer von dem Anruf. Diesem erschien die Geschichte sehr unglaubwürdig und er fuhr die ältere Dame direkt zur Polizeiwache nach Königslutter. Selbst auf der Wache war die Seniorin noch so aufgelöst und stand unter dem Eindruck des Telefonates, dass sie zunächst auch dem Polizeibeamten nicht glauben wollte, dass es sich bei Anruf um einen Betrug handelte. Erst als die Tochter von der Polizei telefonisch erreicht werden konnte, machte sich bei der älteren Dame Erleichterung breit. Der Taxi-Fahrer hat sich ein großes Lob verdient. Ohne sein umsichtiges und vorbildliches Verhalten wäre die Seniorin um ihr Erspartes gebracht worden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich daraufhin, grundsätzlich misstrauisch bei Anrufen zu sein. Gerade wenn Geld gefordert wird, ist erhöhte Vorsicht geboten. Es sollte niemals Geld an fremde Personen ausgehändigt werden. Die Täter sind sehr gut geschult und wortgewandt. Die Angerufenen sollten sofort auflegen und ihre Angehörigen und/oder die Polizei verständigen.

