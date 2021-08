Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer gerieten in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Konrad-Adenauer-Straße/Theodor-Heuss-Straße 27.08.2021, 00.53 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Freitagmorgen, um kurz nach Mitternacht mehrere Müllcontainer in einem Stellplatz in der Konrad-Adenauer-Allee in Brand. Drei aufmerksame Zeugen hatten gegen 00.53 Uhr Feuerschein an der Ecke Konrad-Adenauer-Allee / Theodor-Heuss-Straße entdeck und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Die Brandbekämpfer waren wenige Minuten später vor Ort und löschten die Flammen. Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde das Ausmaß des Feuers sichtbar. Insgesamt waren ein Papiercontainer und zwei Biotonnen den Flammen zum Opfer gefallen und völlig zerstört worden. Die Stellplatzverkleidung wurde ebenfalls beschädigt. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen.

Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 00.00 Uhr und 00.53 Uhr beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zur Brandursache geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell