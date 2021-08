Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gemeindehaus - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Neindorf, Kirchstraße

26.08.2021, 12.00 Uhr - 17.06 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 17.06 Uhr in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche Neindorf in der Kirchstraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten polizeilichen Feststellungen haben Unbekannte zur fraglichen Zeit die Hintertür des Gemeindehauses gewaltsam geöffnet und waren so ins Innere des Gebäudes gelangt. Hier betraten sie verschiedene Räume und durchsuchten verschiedene Räume nach sich lohnender Beute.

Danach verschwanden sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer 05363/809700.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell