POL-PDPS: Unfallflucht - Baum in der Nähe des Bahnhofs beschädigt

Am Sonntag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein Pkw, vermutlich ein mindestens 10 Jahre alter, schwarzer Audi A3 oder A4, mit Pirmasenser Stadtkennzeichen, die Gasstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der 90-Grad-Linkskurve an der Abzweigung Bahnhofstraße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Obwohl neben dem Auto auch der Baum samt Stammschutz beschädigt wurde, setzte der Fahrer unbeeindruckt seine Fahrt in Richtung Zweibrücker Straße fort. Ein Außenspiegel und eine Radkappe des verursachenden Fahrzeuges wurden an der Unfallstelle sichergestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

