Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Bürogebäude in der Zweibrücker Straße

Pirmasens (ots)

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein Fenster auf der Rückseite in ein Bürogebäude der Firma Profine ein. Das Gebäude befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptgebäudes und liegt direkt neben einem LKW-Parkplatz. Durch das beschädigte Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere, wo eine Tür und zwei Spinde aufgehebelt und durchsucht wurden. Entwendet wurde lediglich eine Farbtonerkassette für einen Industriedrucker im Wert von 300 Euro. Dafür wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell