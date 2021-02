Polizei Düren

POL-DN: Telefonsprechstunde zum Thema "Sicherheit im Internet"

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen des weltweiten Aktionstages "Safer Internetday" sowie der landesweiten Kampagne "Mach dein Passwort stark" bietet die Kriminalprävention der Polizei Düren am Dienstag, den 09. Februar, eine telefonische Sprechstunde an.

Das Internet bietet uns eine Fülle an Möglichkeiten, birgt aber auch Gefahren und fordert von seinen Nutzern ein gesundes Maß an Achtsamkeit. Vor allem das Thema Datensicherheit spielt zu jeder Zeit eine große Rolle. Nicht selten haben Betrüger es auf private Nutzerdaten abgesehen, um sich auf diesem Wege Zugang zu Geldkonten zu verschaffen oder in Ihrem Namen online einzukaufen. Sichere Passwörter, vor allem für Bank-, E-Mail- und Social Media Accounts, sind daher Grundvoraussetzungen, sich sicher im Netz zu bewegen.

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Aktionstages "Safer Internet Day" und der Aktion "Mach dein Passwort stark" bietet Markus Gerhold am Dienstag, den 09. Februar in der Zeit von 13:00 - 16:00 Uhr eine telefonische Sprechstunde, rund um das Thema Internetsicherheit, an.

Der für die Kriminalprävention der KPB Düren tätige Kriminalhauptkommissar beantwortet in dieser Zeit all Ihre Fragen zum Thema Passwortsicherheit, gängige Internetbetrugsmaschen und Online-Fake-Shops.

Lassen Sie sich beraten und lernen Sie, wie Sie gängige Betrugsmaschen frühzeitig zu erkennen und wie Sie ihr digitales Leben vor Online-Betrügern schützen können. Sie erreichen Kriminalhauptkommissar Gerhold unter der Rufnummer 02421 949-8711.

Der Zeitpunkt der Telefonsprechstunde passt für Sie nicht? Dann vereinbaren Sie unter KKKPO.Dueren@polizei.nrw.de einen individuellen Beratungstermin.

