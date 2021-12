Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.12.2021, 02:00 Uhr (Feststellungszeit) Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 27. SV: Ein bislang unbekannter Täter hob den Gullydeckel am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Nr. 27 aus und legte ihn mitten auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Pkw-Fahrer überfahren. Ob ein Schaden am Pkw entstanden ist, war zum Zeitpunkt der Aufnahme des Vorfalls noch nicht klar. Der Gullydeckel wurde von der Funkstreife wieder eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in der Pirmasenser Straße in der Nacht auf Dienstag. |pizw

