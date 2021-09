Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg/ PSt Vienenburg von Samstag, den 25.09.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 26.09.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

1. Versuchter Einbruchdiebstahl in STAR-Tankstelle

In der Nacht von Fr., den 24.09.2021, 22:00 Uhr bis Sa., den 25.09.2021, 07:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter*innen das rückwärtige Fenster der STAR-Tankstelle, Herzog-Julius-str. 5 in 38667 Bad Harzburg, auf und betraten den dortigen Lagerraum. Aus bislang unbekannten Gründen wurde von einem weiteren Eindringen in den Verkaufsraum abgelassen, so dass kein Diebesgut erlangt werden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen

2. Erwerb und Besitz von Marihuana

Am So., den 26.09.2021, gegen 03:55 Uhr, wurde in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 2 in 38667 Bad Harzburg eine 26-jährige männliche Person aus Immenrode kontrolliert, die eine unbestimmte Menge Marihuana mit sich führte.



3. Trunkenheitsfahrt mittels E-Longboard

Am Sonntag, den 26.09.2021, gegen 00.35 Uhr, führte ein 20-jähriger Bad Harzburger in der Ilsenburger Straße in 38667 Bad Harzburg ein E-Longboard, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille.



4. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Sa., den 25.09.2021, 14.00 Uhr bis So., den 26.09.2021, 00.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer*in mit seinem Kraftfahrzeug die Herzog-Julius-Str. in 38667 Bad Harzburg in Richtung Bahnhof und touchiert hierbei den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw - Dacia Logan, so dass ein Schaden in unbekannter Höhe entstand. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen

