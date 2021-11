Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 01.11.21, 06.00 Uhr - 02.11.21, 23.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Seit Montag, 01.11.21 führt das PK Bad Gandersheim in Kooperation mit dem Landkreis Northeim, der Verkehrswacht und der Bundesanstalt für Güterfernverkehr seine diesjährige Verkehrssicherheitswoche durch. Überhöhte Geschwindigkeit, Nutzung von elektronischen Geräten sowie die Beeinflussung von Drogen und Alkohol stellten auch im vergangenen Jahren die Hauptunfallursachen dar. Mit der Zunahme von sogenannten E-Bikes im Straßenverkehr steigt auch die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern. Auch diesem Umstand soll im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche Rechnung getragen werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten von Verkehrsteilnehmern rund um Schulen. sogenannte "Elterntaxis" werden mit Blick auf Benutzung von Rückhaltesystemen, Halten und Parken im nahen Umfeld von Schulen kontrolliert. Bis zum 05.11.21 werden im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Gandersheim vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Es geht hierbei um die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die Folgen des Handelns. Nachdem es im vergangenen Jahr im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Northeim zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen gekommen ist, ist in diesem Jahr bereits eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Diesem soll durch Kontrollen und Prävention begegnet werden.

In diesem Zusammenhang wurden in dem Zeitraum von Montag, 01.11.21, 06.30 Uhr bis Dienstag, 02.11.21, 14.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Kalefeld, Eboldshäuser Straße, Gemarkung Oldenrode der B 64 zwischen Kreiensen und Greene und der B445 Ortsausgang Bad Gandersheim durchgeführt. Insgesamt stellten die Beamten an den unterschiedlichen Messstellen 122 Überschreitungen fest. Die höchste Gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung wurde im Bereich der B 445 Ortsausgang Bad Gandersheim festgestellt, bei der ein Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebenen 50 km/h um 39 km/h überschritt. Hier muss der Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld von 160,- EUR, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche wurde des Weiteren Am Montag, 01.11.21, gegen 02.00 Uhr im Bereich Kalefeld ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Dassel mit seinem Pkw BMW festgestellt, der das Fahrwerk seines Fahrzeugs derart verändert hatte, dass die Betriebserlaubnis für den Pkw erlosch. Hier wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls am Montag, gegen 23.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kalefeld einen 15-jährigen Kalefelder mit seinem Kleinkraftrad. Hier besteht der Verdacht, dass das Kleinkraftrad nicht gemäß den Vorgaben gedrosselt wurde, damit der 15-jährige die Berechtigung hat, dieses mit seiner Mofaprüfbescheinigung zu führen. Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag, 02.11.21, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr führten die Beamten gemeinsam mit der Bundesanstalt für Güterfernverkehr auf dem Parkplatz Luhe, an der B64, LKW-Kontrollen durch. In diesem Zeitraum wurden fünf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, in einem Fall war kein erforderliches Kontrollgerät im Lkw installiert und es fehlten Arbeitszeitnachweise. Bei einem sog. "Schrottsammler" wurde ein Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz festgestellt, weil dieser nicht die erforderliche Sammelerlaubnisse mitführte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell