Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Vereinsheim

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Grubenhagener Straße, Donnerstag, 28.10.21, 15.15 Uhr bis Dienstag, 02.11.21, 15.00 Uhr KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum Donnerstag, 28.10.21, 15.15 Uhr bis Dienstag, 02.11.21, 15.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim, in der Grubenhagener Straße in Düderode ein. Der oder die Täter entwendeten daraus Dartscheiben incl. Zubehör sowie einen Holztisch. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 400,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell