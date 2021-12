Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße

Rodalben (ots)

Zwischen Freitag, 08:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter durch die unverschlossene Haupteingangstür ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Die Wohnungstür einer Wohnung im 2. Obergeschoß wurde aufgedrückt oder aufgehebelt. Alle Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Sogar die Matratze wurde verschoben. Gestohlen wurden ein Amazon-Paket mit einer Nintendo Switch Spielkonsole und der Geldbeutel samt unbekannter Bargeldsumme. Ein Mitbewohner hat am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr Geräusche, auch aus dem Keller des Hauses, wahrgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

