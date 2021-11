Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Als ein 38-jähriger Mindener am Mittwoch, den 10.11.2021, gegen 17.00 Uhr mit seinem Mercedes Viano von einem Parkplatz einer Waschanlage an der Körsestraße nach links auf diese auffahren wollte, übersah er einen von links kommenden 64-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde von Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW des Mindeners wurde am vorderen Stoßfänger und an der Motorhaube beschädigt. Das Fahrrad des verletzten 64-jährigen Stadthägers war ebenfalls leicht beschädigt. Das Rad hatte zwar eine automatische Beleuchtungseinrichtung, diese war jedoch bei Überprüfung der Beamten defekt. Ob diese vor dem Unfall funktionstüchtig war, konnte vor Ort nicht geklärt werden und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

