Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Einfamilienhauses

Kleinbundenbach (ots)

In Kleinbundenbach kam es am 15.12.2021 gegen 16.30 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses, welches durch einen 75-jährigen Mann und eine 71-jährige Frau bewohnt wird. Im Zuge des Brandgeschehens wurde das Obergeschoss des Anwesens stark verrußt und hierdurch beschädigt. Der Brand entstand im Obergeschoss in einem Zimmer und breitete sich von dort aus. Aufgrund der Folgen der Löscharbeiten, sowie der Ausbreitung des Feuers im Obergeschoss kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Haus komplett saniert werden muss und derzeit nicht bewohnbar ist. Die Fassade, sowie die Grundsubstanz des Hauses scheint jedoch noch immer intakt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen der Polizei und der Feuerwehr auf ca. 300.000 Euro bis 350.000 Euro. Zu weiterem Sachschaden ist es nicht gekommen, da das Feuer rechtzeitig gelöscht werden konnte und nicht auf die Umgebung übergriff. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und muss in weiteren Ermittlungen herausgearbeitet werden. Die 71-jährige Hausbesitzerin befand sich während der Brandentstehung im Haus und flüchtete auf ihren Balkon, von wo aus sie durch die Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet wurde. Sie wurde späterhin vorsorglich durch den Rettungsdienst erstversorgt und aufgrund des Verdachtes von leichten Verbrennungen und einer leichten Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Ehemann befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell