Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Firma in der Hauptstraße

Hinterweidenthal (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Hauptstraße 56 einzubrechen. An drei rückseitigen Türen wurden Beschädigungen festgestellt. Ein öffnen gelang jedoch nicht. Die Schadenshöhe wird mit 1000 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

