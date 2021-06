Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Pfarrhaus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Heepen -

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 28.05.2021, und Montag, 31.05.2021, an der Vogteistraße in das Pfarrhaus ein.

Die Küsterin verschloss Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr das Pfarrgebäude. Im Laufe des Wochenendes brachen die Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten in der Cafeteria die Schränke der Küche. Ohne Beute entfernten sich die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Montagmorgen um 08:15 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin einer Putzfirma der Einbruch und benachrichtigte die Küsterin.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

