Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Steine und Warnbake auf die Schienen gelegt

Neusalza-SprembergNeusalza-Spremberg (ots)

Unbekannte Täter haben am 17. November 2020 mehrere Steine, eine Schnapsflasche und eine Straßenwarnbake am Bahnübergang der Straße "Am Bahnhof" in Neusalza-Spremberg auf die Schienen gelegt. Um 21:35 Uhr überfuhr ein aus Wilthen kommender Trilex-Personenzug die Gegenstände und informierte die Bundespolizei. Laut Angaben des Triebfahrzeugführers wurde das Schienenfahrzeug nicht beschädigt. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Wegen diesen groben Unfugs ermittelt die Bundespolizei wegen dem Bereiten eines Hindernisses im Bahnbereich. Das Handeln der Täter kann nicht nur Folgen für den Zugverkehr haben. Sich selbst bringen sie durch den Aufenthalt auf den Gleisen ebenfalls in Gefahr. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020 entgegen.

