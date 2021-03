Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 16-Jährigen angegriffen und bedroht + Kleintierzüchter bestohlen + Hyundai-Kennzeichen entwendet + PKW vs. Krad + Hase aus Gartenhütte verschwunden

Friedberg (ots)

Reichelsheim (Wetterau): 16-Jährigen angegriffen und bedroht

Am Freitagabend ist es am Reichelsheimer Bahnhof zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Rahmen ein 16-Jähriger verletzt wurde.

Etwa gegen 21.20 Uhr war ein silberfarbener PKW die Bahnstraße entlanggefahren, aus welchem schließlich zwei Männer ausstiegen. Der Beifahrer war dann zielstrebig auf den am Bahnhof wartenden 16-Jährigen losgegangen und hatte diesem mehrere Kopfstöße versetzt. Der Fahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand schließlich eingeschritten und hatte den Unbekannten, der dem Geschädigten auch gedroht haben soll, von weiteren Handlungen abgehalten. Daraufhin rannte der Angegriffene davon.

Bei dem bislang unbekannten Angreifer soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann mit blonden Haaren, im Alter von etwa 35 Jahren gehandelt haben. Dieser war zur Tatzeit gekleidet mit einer weißen Schildmütze, weißem T-Shirt und Bluejeans.

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Wer hatte die geschilderte Tat beobachten können? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Rosbach: Kleintierzüchter bestohlen

Zwischen Mittwochabend (10.3.) und Donnerstagmorgen (11.3.) hat ein Dieb von einem Gartengrundstück einer Kleintierzucht an der B455/Petersmühlweg neben einer Kettensäge und einem Akkuschrauber auch Tierfutter sowie fünf Flugentenjungen gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: Hyundai-Kennzeichen entwendet

Beide Kennzeichen eines grauen Hyundai (FB-EN 152) haben Diebe zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 11 Uhr in der Rodheimer Waldstraße gestohlen. Hinweise auf den Verbleib der Schilder sowie hinsichtlich möglicher verdächtiger Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: PKW vs. Krad

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag sin in der Ober-Rosbacher Dieselstraße zwei Personen, die auf einem Motorrad unterwegs waren, verletzt worden. Rettungskräfte hatten den 17-Jährigen Fahrer sowie seine 16-jährige Mitfahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 15.50 Uhr war es im Kreuzungsbereich Dieselstraße - Raiffeisenstraße zur Kollision des Krades mit einem blauen Mercedes gekommen, an dessen Steuer eine 39-Jährige unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Autofahrerin dem Zweirad die Vorfahrt genommen.

Echzell: Hase aus Gartenhütte verschwunden

Aus einer als Hasenstall genutzten Gartenhütte ist zwischen Mittwochabend (10.3., 18 Uhr) und Donnerstag (11.3., 12.45 Uhr) ein graubrauner Hase (weiblich; Rasse: "deutscher Riese") verschwunden. Da an der Behausung in der Bingenheimer Feldgemarkung Aufbruchspuren festgestellt worden waren und zudem offenbar ein tatorteigener Köcher benutzt worden war, gehen die Ermittler davon aus, dass das Tier gestohlen worden ist. Hinweise auf den oder die Täter sowie zum Verbleib des Tieres erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

