Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Lug (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 17.12.2021 gegen 18:30 Uhr, bis Samstag, den 18.12.2021 gegen 00:30 Uhr, ereignete sich in Lug in der Waldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftfahrzeug und der Grundstücksmauer eines dortigen Anwesens. Es bestehen Vermutungen, dass der Unfallverursacher einen LKW oder Anhänger geführt hatte. Der Führer des Kraftfahrzeugs setzte die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An der Grundstücksmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sachen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06391.9160 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

