Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Corona-Testcenter - Betroffene gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Die Polizei sucht im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens Personen, die in der ersten Hälfte des Februars im Corona-Testzentrum in der Straße "Auf der Bleiche" einen PCR-Test bar bezahlt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Lauterbach unter Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu melden.

Julissa Bär

