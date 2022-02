Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 62-Jähriger bei Unfall in Herbstein schwer verletzt

Herbstein (ots)

Herbstein. Auf der B 275 ereignete sich am Montagmorgen (21.02.), gegen 7.20 Uhr, zwischen Herbstein und Altenschlirf ein schwerer Verkehrsunfall. Auf winterglatter Fahrbahn kam ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pick-up samt Anhänger von der Fahrbahn ab und schleuderte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann wurde schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Strecke musste kurzzeitig für die Bergung des landwirtschaftlichen Anhängers voll gesperrt werden. Am Fahrzeug sowie Anhänger entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 37.000 Euro.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell