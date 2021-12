Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier, Luxemburger Straße Höhe Dekra Radfahrerin angefahren, Fahrer flüchtet

Trier (ots)

Wie heute bekannt wurde, ist am Donnerstag, dem 09.12.21 gg. 07.15 Uhr eine 64-jährige Radfahrerin aus Trier im Bereich der Luxemburger Straße, Höhe Dekra offenbar von einem silbernen Geländewagen angefahren worden. Der Fahrer fuhr derweil weiter. Da die Radfahrerin nach dem Unfall kurzzeitig bewusstlos war, ist ihre Erinnerung an den Unfall lückenhaft. Sie konnte sich an eine Dame erinnern, die ihr ihre Hilfe anbot. Zeugen des Vorfalls/Angaben zu dem Geländewagen und die Frau, die die verunfallte Frau ansprach werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, um den Sachverhalt aufzuklären.

