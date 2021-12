Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Unfall

Hildburghausen (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr Donnerstagabend die Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen aus Richtung Innenstadt. Ihm kam ein Lastwagen entgegen und als dieser an ihm vorbeifuhr, trat plötzlich ein Fußgänger auf die Straße und wollte diese überqueren. Der Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste den 23-Jährigen. Der junge Mann prallte auf die Windschutzscheibe und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Trotz aller Bemühungen der Ärzte im Krankenhaus verstarb der Mann wenig später an seinen schweren Verletzungen. Die Strecke war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell