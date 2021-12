Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Mittwoch in der Zeit von 05:15 Uhr bis 06:15 Uhr die Heckscheibe eines Citroen, der vor dem Justizzentrum in der Lindenallee in Meiningen geparkt war, ein. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

