LPI-SHL: Unfallopfer verschwunden

Die Rettungsleitstelle informierte Donnerstagnacht (02.12.2021) die Polizei, weil ein Auto auf einer Wiese zwischen Themar und Lengfeld lichterloh brannte. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und sahen, dass der Wagen deutliche Unfallspuren zeigte. Die Beamten ermittelten, dass ein Autofahrer vermutlich zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr die Landstraße von Themar nach Lengfeld befuhr. Den Spuren nach zu urteilen kam der bis dato unbekannte Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte etwa 100 Meter über ein Feld, kollidierte mit einem massiven Wassereinlass aus Beton und blieb 20 Meter weiter liegen. Der Unbekannte flüchtete danach vom Unfallort und der VW ging in Flammen auf. Aufgrund der Unfallschäden kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrer schwere Verletzungen erlitten haben muss. Weitere Ermittlungen ergaben, dass vermutlich die 39-jährige Halterin des Autos am Steuer saß. Von ihr fehlt bislang jedoch jede Spur. Sämtliche Überprüfungen an bekannten Adressen und im Krankenhaus blieben ohne Erfolg. Auch ein eingesetzter Hundeführer samt Spürhund konnte die Frau nicht finden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in akuter Lebensgefahr befindet. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dringend an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu wenden.

