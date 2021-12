Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen an einem blauen Opel, der in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden geparkt war, zu schaffen. Nachdem er alle vier Reifen des Kleinbusses zerstach zerkratzte er mit einem unbekannten Werkzeug die Fahrerseite und die Heckklappe. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

