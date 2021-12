Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus in Konz

Konz (ots)

Am Mittwoch, dem 08.12.2021 zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr wurde ein geparkter PKW, ein weißer VW Golf, auf dem Parkdeck des Hausarztzentrums in Konz, durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern oder eine Nachricht zu hinterlassen. Hinweise zum Verursacher bitte an die PW Konz, 06501/92680

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell