Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Ford kracht gegen Mercedes-SUV

Sulz-Hopfau (ots)

In der Glatttalstraße ist bei der dortigen Tankstelle am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ein Unfall passiert. Ein 58 Jahre alter Autofahrer bog mit seinem Ford Focus in die Landesstraße ein und prallte dabei gegen den Mercedes eines gleichaltrigen Autofahrers, der dort gerade vorbeikam und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß rissen Teile des GLS-Geländewagens ab und schleuderten gegen einen Seat eines 21-Jährigen, der auf dem Tankstellengelände stand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Schadenshöhe an den Autos liegen noch keine genauen Angaben vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell