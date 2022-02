Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alkoholisierter Rollerfahrer in Bebra gestürzt

Bebra (ots)

Am Sonntagnacht gegen 02:26 Uhr stürzte ein 40-jähriger Rollerfahrer aus Gilfershausen in Bebra in der Gilfershäuser Straße, als er vermutlich alkoholbedingt die Kontrolle verlor. Ein Zeuge konnte den Fahrer von dem auf ihm liegenden Roller befreien. Bei dem unverletzt gebliebenen Mann wurde durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, POK Sandrock

