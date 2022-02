Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Obersuhl

Obersuhl (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022 um 13:40 Uhr kam es in Wildeck-Obersuhl in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Berka/Werra fuhr die Brückenstraße in Richtung Eisenacher Straße und wollte auf diese in Richtung Bosserode einbiegen. Beim Einbiegen auf die Eisenacher Straße übersah sie die 52-jährige Radfahrerin aus Obersuhl, welche auf der Vorfahrtstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen die Radfahrerin zu Fall kam. Hierbei wurde die Radfahrerin verletzt. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Rotenburg/F. gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Gefertigt: PP Osthessen, Pst. Rotenburg/ F., POK Sandrock

