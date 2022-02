Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht in Bad Salzschlirf

Bad Salzschlirf (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1300,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.02.2022, gg. 23.10 Uhr (Mitteilungszeit bei der Polizei) in Bad Salzschlirf in der Müser Straße .

Ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines weißen BMW X 1, mit polnischen amtlichen Kennzeichen, befuhr in Bad Salzschlirf die Müser Straße aus Fahrtrichtung Ortsteil Eichenau kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In der Müser Str. in Höhe Hausnr. 6 verlor der oder die unbekannte Fahrer-/Fahrerin die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der PKW in einer Hecke zum Stehen kam.

Im weiteren Verlauf flüchtete der oder die Unbekannte zu Fuß von der Unfallstelle und lies den PKW beschädigt zurück. Auch an der Hecke entstand Sachschaden.

Der BMW wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 zu melden

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

