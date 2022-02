Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baum stürzt infolge Sturmtiefs auf fahrenden Pkw - Beifahrer schwer verletzt

Burghaun, BAB 7 (ots)

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und ca.10.000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (18.02.) auf der A 7. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Wartburgkreis und ihr 26-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Hildburghausen waren gegen 17:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz in Fahrtrichtung Fulda unterwegs, als in Höhe Haunetal-Wehrda durch das über Osthessen fegende Sturmtief "Zeynep" an der rechtsseitigen Böschung ein etwa 10 Meter hoher Nadelbaum entwurzelt wurde und auf das Dach des fahrenden Kleinwagens fiel. Dabei wurde der Beifahrer schwer und die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der erste und der mittlere von drei Fahrstreifen in diesem Streckenabschnitt wurden durch den querliegenden Baum blockiert, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Niederaula an der Unfallstelle eingesetzt, die den Baum in kurzer Zeit von der Fahrbahn entfernen konnten, sodass sich der Stau nach 45 Minuten wieder auflöste.

