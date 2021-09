Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Autos schleudern gegen Bäume - Drei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall in dem Kreuzungsbereich Rückertstraße / Weberstraße sind am Dienstagmorgen (28. September, 8 Uhr) drei Personen schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Autofahrer überquerte die Kreuzung aus der Rückertstraße kommend, nahm dabei einer 35-Jährigen die Vorfahrt und stieß mit ihrem Opel zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Fahrzeuge jeweils gegen einen Baum. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Rettungswagen brachten den Mann, die Frau und ihre Tochter (11) zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kreuzung musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell