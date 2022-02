Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Discounter-Filiale

Klein-Winternheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Klein-Winterheim zu einem Einbruch in eine Discounter-Filiale. Über zwei Fenster verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Geschäft. Da es über die angrenzenden Räumlichkeiten - Büro- und Aufenthaltsräume - keinen Zutritt zu den Verkaufsräumen gibt, zogen der/die Täter/in ohne Diebesgut wieder ab.

Die vorhandenen Spuren wurden durch die Kriminalpolizei gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell