Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Landkreis Konstanz) Kellerbrand in Einfamilienhaus (10.12.21)

(Allensbach / Landkreis Konstanz) (ots)

Am frühen Freitagmorgen gg. 06.49 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Kellerbrand nach Allensbach in die Otto-Marquard-Straße gerufen. Die Hausbewohner wurden durch Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen und stellten im Keller eine Rauch- und Brandentwicklung fest. Grund der Alarmauslösung dürfte vermutlich ein technischer Defekt an den im Kellerraum gelagerten Akkus gewesen sein. Die 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Allensbach konnten den Brand zeitnah löschen, so dass der Gebäudeschaden auf ca. 30.000 Euro begrenzt werden konnte. Die genaue Brandursache müssen die weiteren Ermittlungen des Polizeiposten Allensbach ergeben.

