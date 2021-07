Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Opel war gegen 0.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. An einer dortigen Ampel hielt sie bei "rot" hinter einem schwarzen Kombi. Als die Ampel auf "grün" schaltete, setzte der Fahrer des Kombi sein Auto zurück, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Opel kam. Die beiden Beteiligten unterhielten sich kurz und vereinbarten einen Treffpunkt, um die Personalien auszutauschen. Der Fahrer des Kombi setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um die weitere Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Mann sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell