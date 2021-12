Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Impfpassfälschung fällt erneut auf

Konstanz (ots)

Gut aufgepasst hat das Apothekenpersonal bei einem 34-Jährigen, der bereits drei Mal versuchte, mit einem gefälschten Impfausweis einen elektronischen Nachweis zu ergattern. Bereits Anfang November hatte er in zwei verschiedenen Apotheken in der Stadt seinen Impfausweis vorgelegt, um einen sogenannten "QR"-Code erzeugen zu lassen, mit dem er seinen Mobiltelefon den Impfnachweis erbringen hätte können. Die Mitarbeiterinnen erkannten den Schwindel aber und schickten den Mann weg. Nun hat es der von auswärts kommende Mann in der Altstadt erneut versucht. Allerdings wieder ohne gewünschten Erfolg. Den Beschäftigten fiel der falsche Ausweis abermals auf, weswegen sie den Vorfall meldeten. Der Mann muss nun erneut mit einer Anzeige rechnen.

