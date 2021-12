Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau /Landkreis Konstanz) Unfall auf schneeglatter Fahrbahn (10.12.21)

Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr am Freitag, gg. 13.42 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die L 221 von der Reichenau kommend in Richtung "Kindlebild" und geriet hierbei vermutlich infolge Schneeglätte ins Schleudern. Die junge Frau touchierte in der Folge mit ihrem Pkw zwei Bäume und blieb im Anschluss seitlich auf der Fahrbahn liegen. Ein in Richtung "Insel" fahrender 55-jähriger Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem auf der Fahrbahn liegenden Pkw anhalten und streifte diesen. Anschließend fuhr der Mann rückwärts und verkeilte sich dort mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Holzplanke. Die junge Frau konnte von Ersthelfern leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen und vom DRK ins KH Konstanz verbracht werden.

An den beteiligten Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Zur Bergung der Fahrzeuge und für die Unfallaufnahme musste die L 221 für 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde behelfsmäßig durch die Polizei über den Radweg umgeleitet.

